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Лента новостей

7:05 Названо условие снижение цен на видеокарты 
6:46 Аналитики предсказали скорый запуск «СП-2» 
6:39 Екатеринбуржец избил отца подруги из-за отказа в свидании 
6:38 «Вашингтон» проиграл «Флориде» и вылетел из плей-офф НХЛ 
5:51 Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 14 мая 
5:43 Зрители обвинили жюри «Евровидения-2022» в коррупции 
5:22 В Чехии признали существование двойных стандартов ЕС 
5:10 В Китае предложили лишить США статуса постоянного члена Совбеза ООН 
4:59 Байден пожаловался на неспособность к телепатии 
4:38 Археологи нашли на Сардинии каменных гигантов возрастом 3000 лет 
4:36 В Московском планетарии появилась новая научная площадка 
4:30 МВД: Самокаты и каршеринговые автомобили стали чаще попадать в ДТП 
3:57 Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР 
3:28 Россияне стали чаще перепродавать товаров из IKEA 
3:17 Глава Пентагона провел переговоры с Шойгу 

Западные СМИ предрекли «унизительный удар» по Байдену

В мире1 час назад10

Зеленский раскритиковал Макрона за общение с Путиным

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В Чехии признали двойные стандарты ЕС

В мире
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В США выступили против поддержки Украины

В мире
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Названа возможная дата присоединения Донбасса к России

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Охлобыстин пожалел сбежавшую из России Чулпан Хаматову

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Трамп — младший сравнил Зеленского со стриптизершей

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В центре Москвы произошла драка

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Туристы сообщают о ситуации на курортах Турции

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Италия отвергла просьбу Зеленского о помощи против РФ

В мире5 часов назад14

В Госдуме заговорили о необходимости денацификации Польши

Политика6 часов назад27

Конгрессмен заявил об участии США в «войне»

В мире5 часов назад5

В Турции сообщили о возможном соглашении России с Западом

Политика6 часов назад2

Миру предрекли самый сильный голод со времен Второй мировой войны

В мире5 часов назад7

Псаки попала в скандал в последний день работы

В мире7 часов назад20

В Пентагоне испугались трудностей с поставками оружия Украине

Армия7 часов назад14

Врач рассказала о вреде кваса для некоторых людей

Здоровье8 часов назад

«Много боли, обиды, предательств»: бывшая жена Лепса

Звёзды13 часов назад

Скончался актер Фред Уорд

Фильмы11 часов назад

Садовод раскрыл секрет правильной посадки картофеля

Дом и сад13 часов назад
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