Российское вино планируют продавать через «Почту России». Что известно

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал правительственный законопроект о трёхлетнем эксперименте по продаже российского вина через «Почту России». Документ рекомендован к принятию в первом чтении, сообщает «Коммерсант».

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Как планируют продавать

Производители сами будут решать, заключать ли договор с оператором. Эксперимент начнётся в Москве и Подмосковье. Возраст покупателя собираются проверять через мессенджер «Макс».

Что вызывает споры

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что для принятия законопроекта нужна позиция всех заинтересованных ведомств и широкое общественное обсуждение. Причина — риск негативных социальных и экономических последствий от расширения каналов продажи алкоголя.

Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. С тех пор тему поднимают регулярно. Кабмин внёс законопроект в Госдуму ещё в апреле 2023 года, но обсуждение переносили. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в письме Владимиру Путину предлагал добавить в список каналов дистанционной продажи вина маркетплейсы.

Это только первый шаг: документ рекомендован к принятию в первом чтении. До запуска эксперимента предстоит пройти ещё несколько этапов обсуждения.

Какие вина вошли в топ рейтинга Роскачества

Если хочется разобраться в отечественном вине, поможет «Винный гид России» от Роскачества. Последний рейтинг вышел за 2025 год, в этом году его ещё не публиковали.

В список вошли больше 400 образцов: 206 красных и 240 белых стоимостью от 199 рублей до 15,5 тысячи, передаёт «Рамблер». По оценке экспертов, 76% вин, закупленных для исследования, соответствовали повышенному стандарту качества.

В России выбрали лучшие вина: Роскачество составило рейтинг самых вкусных

Лучшие белые

В топ-5 только сухие вина. Самое дешевое стоит 2500 рублей, самое дорогое — около 6000.

«Мантра Эстейт. Совиньон Блан», ЗГУ «Кубань», 2024.

«Мантра Эстейт. Шардоне», ЗГУ «Кубань», 2023.

«Галицкий и Галицкий. Рислинг Красная Горка», 2023.

«Сикоры. Рислинг. Семейный Резерв», ЗНМП «Сикоры», 2021.

«Фанагория. Кью Блан», ЗНМП «Сенной», 2022.

Лучшие красные

Здесь в топ-5 тоже сухие вина. Самое доступное обойдется в 1500 рублей, самое дорогое — в 9900.

«Сикоры. Семейное наследие», ЗГУ «Семигорье», 2020.

«Раевское. Ренессанс Пти Вердо», ЗГУ «Кубань», 2023.

«Усадьба Мезыбь. Старая дорога на Джанхот», ЗГУ «Кубань. Геленджик», 2022.

«Винодельня Бельбек. Каберне Совиньон Резерв», ЗГУ «Крым», 2022.

«Сикоры. Каберне Совиньон. Семейный Резерв», ЗГУ «Семигорье», 2020.

Как отбирали вина

Роскачество исследует российское вино третий год подряд. В 2025 году закупили 782 образца от 119 производителей — рекорд за все время. Вина брали в обычных магазинах, а не получали от производителей. Дегустацию проводили 35 экспертов, оценивая напитки по 12 параметрам. Оценка выше 4,3 балла, по мнению специалистов, означает уровень серебряных призеров международных конкурсов.

Что это значит для покупателей

Рейтинг помогает выбрать вино без консультации сомелье. Но вкус субъективен: высокая оценка не гарантирует, что напиток понравится именно вам.