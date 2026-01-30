РИА Новости: на День защитника Отечества ожидаются три дня выходных

Предстоящие длинные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества, продлятся три дня подряд с 21 по 23 февраля включительно.

Такое уточнение в беседе с корреспондентом РИА Новости сделал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В феврале россиян ждут трёхдневные выходные с 21 по 23 февраля», отметил эксперт.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что в России 2026 год пройдет без шестидневных рабочих недель, в 2027-м ситуация поменяется. Как указали в Госдуме, этот год благоприятный для работников благодаря оптимальному распределению рабочих и выходных дней.