Россиянам объяснили, когда выгоднее брать весенний отпуск

При планировании весеннего отпуска в этом году следует разделять задачи: экономическую выгоду и желание получить максимально длинный отдых за счёт праздников. Этим в беседе с RT поделился депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, если смотреть именно на денежную сторону, самым удачным месяцем обычно становится апрель.

«В месяце с большим числом рабочих дней один отпускной день в среднем замещает меньшую долю обычной зарплаты за месяц. В 2026 году при пятидневной неделе в марте 21 рабочий день, в апреле — 22, в мае — 19. По этой причине май чаще всего оказывается самым дорогим месяцем для отпуска с точки зрения потери обычных рабочих дней, а апрель даёт более мягкий вариант», — пояснил депутат.

Он отметил, что если цель — максимально длинный отдых, то лучшим вариантом станет период с 4 по 8 мая.

«Федеральные выходные выстроены двумя блоками: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Между ними остаётся короткий рабочий промежуток. Поэтому отпуск с 4 по 8 мая позволяет собрать очень длинный перерыв почти на полторы недели фактического отдыха», — поделился собеседник RT.

Говырин также напомнил о важной юридической детали: нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), попавшие в отпуск, в число календарных дней отпуска не включаются.

Обычные выходные считаются иначе.

«Ориентироваться при выборе времени весной лучше сразу на три вещи. Сначала на свою цель: деньги или длина отдыха. Потом на график отпусков, поскольку он обязателен и для работодателя, и для работника, а о начале отпуска должны предупредить минимум за две недели. И наконец, на устройство конкретного месяца, включая предпраздничные сокращённые дни. В 2026 году 30 апреля и 8 мая рабочий день сокращается на один час, и иногда разумнее отработать такой день, чем тратить на него полноценный отпускной», — заключил депутат.

