Работник крематория завёл блог, чтобы делиться подробностями работы

Сергея Израйлева, сотрудника газового цеха новосибирского крематория, случайно заметили зрители после публикации видеоролика, показавшего повседневную работу крематория. Записанное видео с рабочим моментом набрало большую аудиторию и мгновенно распространилось в соцсетях. Интерес публики вызвали кадры, запечатлевшие коллегу Сергея, который упаковывает прах под музыку русской рок-группы.

В интервью nsk.aif.ru Сергей рассказал о причинах популярности ролика, распространенных стереотипах о работе крематория и бытующих среди населения суевериях.

Видео, снятое Сергеем, собрало огромное количество комментариев и обсуждений пользователей. Многие написали, что хотели узнать подробности процедуры кремирования, ведь существует множество мифов и слухов на эту тему. Самым популярным заблуждением является мнение, будто прах усопшего перемешивается с остатками других тел. Автор видео попытался разрушить этот миф и объяснить реальную ситуацию.

Многие критики отмечали нежелательность публичного освещения столь деликатной темы. Однако Сергей поясняет, что публикация видео помогает снять напряжение и уменьшить иррациональный страх смерти. Рассказывая о повседневной работе, он стремится повысить осведомленность людей и развеять распространенные страхи.

«Я сюда попал по объявлению. Занимался эксплуатацией объектов: сантехника, электрика, вот это всё. Было объявление, мне позвонили из отдела кадров. Приехал на собеседование. Поговорили, меня приняли на работу. Сначала я работал на эксплуатации сантехники, отопления. Потом в крематории освободилась вакансия начальника газовой службы. И я перешёл туда. Никакой тяги с детства к ритуальной сфере, как некоторые наши коллеги рассказывают про себя, у меня не было. Но и не было такого, чтобы я говорил, что сюда никогда не пойду», — вспоминает Сергей первые шаги в профессии.

Работа в крематории предполагает постоянную концентрацию внимания и уважение к памяти умерших. В самом заведении действуют собственные негласные правила поведения. Одно из них гласит, что работникам запрещается произносить фразу «до свидания»: вместо неё используются пожелания благополучия.

Популярность блога привела к всплеску интереса к профессиям, связанным с похоронами и ритуальными услугами. Сергей надеется, что такие ролики помогут обществу пересмотреть отношение к подобным работам и устранить существующие стереотипы.

Люди стремятся разобраться в таинственности и загадочности кремации, осознавая её удобство и экономичность. Сергей считает, что понимание истинной сути процессов позволяет человеку чувствовать себя комфортнее и спокойно воспринимать неизбежность смерти.

Важно понимать, что любая профессия требует уважения и понимания, независимо от уровня общественного восприятия. Такие откровенные рассказы помогают изменить общественное восприятие профессий, считающихся необычными или отталкивающими.

