Когда работодатель может выгнать в отпуск

Работодатель имеет право отправить сотрудника в отпуск против его воли, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Условия принудительного отдыха специалист раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам Ганькиной, в Трудовом кодексе РФ нет нормы, где было бы прямо указано конкретное число накопленных дней отпуска, после которых работодатель вправе отправить сотрудника отдыхать против его воли. Однако это не значит, что откладывать отпуск можно бесконечно и что у работодателя нет инструментов влияния, добавила она.

«Согласно статье 124 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Работодатель не имеет права не предоставлять его в течение двух лет подряд [по желанию сотрудника накопить дни]. Кроме того, закон требует, чтобы хотя бы одна из частей отпуска составляла не менее 14 календарных дней подряд», —Евгения Ганькина, директор Департамента организационного развития Роскачества.

«Таким образом, если в течение рабочего года сотрудник не использовал отпуск полностью, это нарушение закона со стороны работодателя. А если отпуск не предоставлялся два года подряд, нарушение становится грубым и очевидным для любой проверки», — объяснила Ганькина.

На практике это означает, что если у сотрудника накопилось более 56 отпускных дней за два года, работодатель фактически оказывается в зоне риска. Именно в этот момент он не просто может, а обязан предпринять меры, чтобы сотрудник использовал отпуск, рассказала эксперт.

«Самый законный способ — уведомить за две недели сотрудника и отправить его отдыхать в соответствии с графиком, даже если сотрудник не горит желанием в него идти. Дата не может быть рандомной, она должна соответствовать графику отпусков, который утверждается не позднее, чем за две недели до начала календарного года. При этом отправить работника в отпуск без сохранения заработной платы (за свой счёт — прим. «Ленты.ру») под предлогом "у тебя много дней" нельзя ни при каких обстоятельствах. Статья 128 ТК РФ допускает такой отпуск только по инициативе работника», — отметила специалист.

По словам Ганькиной, накопление большого количества отпускных дней — проблема не только правовая, но и управленческая. С точки зрения психофизиологии, постоянный отказ от отдыха почти всегда приводит к хронической усталости, эмоциональному выгоранию и падению эффективности, поэтому ТК так жёстко ограничивает возможность не ходить в отпуск, заключила эксперт.

Ранее руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, что самыми невыгодными для ухода в отпуск месяцами в 2026 году, помимо января, будут февраль и май. По его словам, в эти месяцы сотрудник может потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с зарплатой.

